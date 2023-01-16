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EQT: США готовы поставлять газ в ЕС по $380 за тыс. кубов при долгосрочных контрактах

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Unsplash

США готовы поставлять газ в европейские страны по цене $12 за MMBtu (порядка $380 за тыс. кубометров природного топлива) при условии заключения долгосрочных контрактов. Слова главы крупного американского производителя газа — компании EQT — Тоби Райса приводит газета «Коммерсантъ».

«Мы можем доставить газ к порогу Европы по цене $12 за MMBtu (порядка $380 за тыс. кубометров. — «Газета.Ru»), и это будет означать цену газа в США в $4 за MMBtu», — заявил Райс в ходе выступления на пресс-конференции в Абу-Даби.

При этом в настоящее время стоимость газа составляет $20 за MMBtu. При необходимости США готовы стать альтернативным поставщиком топлива в Европу для замещения российского газа. Однако для увеличения поставок нужно нарастить инвестиции в отрасль на внутреннем рынке, уточнил он.

«Потенциал роста экспорта сжиженного природного газа из США — 500 млрд куб. м в год по сравнению с нынешними 100 млрд куб. м, однако для этого нужны будут инвестиции в соответствующую инфраструктуру. У нас есть газ, вопрос в том, откуда он пойдет и как доберется до регионов, в которые нужны добраться», — заключил Райс.

15 января еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что европейская промышленность должна выдержать нынешние цены на газ, которые снизились до уровня января 2022 года. По ее словам, в настоящее время стоимость топлива снизилась до €62 за Мвт/ч (около $700 за тыс. кубометров).

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