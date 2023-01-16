Французский политик Филиппо: отказ от российского газа и замена его турецким бессмысленны

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что отказ от российского газа и переход к закупкам голубого топлива из Турции не имеет смысла, поскольку Анкара также получает его от Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Чтобы «обойтись без российского газа», Болгария подписывает соглашение об импорте газа из Турции. Турции, которая получает 45% газа из России! Так что Болгария просто будет покупать российский газ гораздо дороже, чем раньше», — заявил Филиппо.

По его мнению, подобное относится и к Франции.

Ранее руководитель крупнейшего производителя газа в США — EQT — Тоби Райс заявил, что Штаты готовы обеспечить поставку природного газа в Европу по цене $12/MMBtu, но для этого нужно заключить долгосрочные контракты.

До этого еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что европейская промышленность должна выдержать нынешние цены на газ, которые снизились до уровня января 2022 года.

Как рассказала еврокомиссар по энергетике, в результате сокращения зависимости от российского газа Евросоюз (ЕС) в 2022 году нарастил объем поставок топлива в виде сжиженного природного газа (СПГ) с 81 млрд куб. м в 2021 году до 134 млрд куб. м. В основном закупки производили у США. Также ЕС увеличил импорт из Норвегии, Великобритании, Азербайджана.