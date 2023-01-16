Глава МВФ Георгиева: фрагментация торговли может обойтись экономике в 7% мирового ВВП

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что фрагментация торговли может обойтись экономике в 7% мирового ВВП «при плохом развитии событий. Об этом сообщается на сайте организации.

«В недавнем исследовании говорится, что в долгосрочной перспективе только фрагментация торговли может обойтись в 0,2% мирового ВВП или при плохом развитии событий в 7%», — утверждает Георгиева.

В публикации отмечается, что технологическое разделение может добавить к этим цифрам до 12% для некоторых стран.

По словам главы МВФ, в большей степени от фрагментации пострадают потребители с низким доходом в развитых экономиках, которые потеряют доступ к дешевым иностранным товарам, а также небольшие экономики с открытым рынком.

Ранее Георгиева заявила, что большинство стран с развивающейся рыночной экономикой по итогам 2023 года могут столкнуться с серьезным долговым кризисом из-за значительного роста государственных займов на фоне общей глобальной неопределенности. В связи с этим в Международном валютном фонде предупреждают о вероятности роста социальной напряженности.