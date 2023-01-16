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Bloomberg: швейцарский франк теряет свое преимущества перед евро

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Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Швейцарский франк теряет свое преимущество на фоне улучшения перспектив евро. Об этом пишет Bloomberg.

Такие валюты, как швейцарский франк, традиционно использовались для преодоления рыночных потрясений, пишет издание. Но с учетом улучшения ситуации с евро, что обусловлено снижением цен на энергоносители, замедлением ФРС относительно повышения ставки, а также попыткой Китая восстановить экономику, спрос на швейцарский франк «не просто падает, а исчезает», говорится в материале.

Уточняется, что оптимистическому сдвигу евро помог кросс-курс «евро-франк», что позволило преодолеть паритет впервые за шесть месяцев.

«Это контрастирует с прошлым годом, когда франк резко вырос на фоне сложностей евро, поскольку опасения инфляции и рецессии заставили инвесторов обратиться к одной из самых популярных валютных гаваней в мире», — пишут авторы статьи.

Так, национальный банк Швейцарии столкнулся в 2022 году с рекордными убытками в размере 132 млрд франков.

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