Финансист Курзякова: карты систем Visa и MasterCard при сбоях в работе следует перевыпустить

Директор департамента карточного бизнеса и лояльности МКБ Татьяна Курзякова рассказала, что карты платежных систем Visa и MasterCard, которые ушли из России, после истечения срока работы могут перестать работать, хотя банки объявили, что они станут бессрочными. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, в подобной ситуации следует перевыпустить карту. Можно выбрать такую же платежную систему, как и на предыдущей, либо на НСПК «Мир».

Курзякова отметила, что реквизиты, по которым работодатель начисляет вам зарплату, не поменяются, а деньги будут поступать на новую карту.

«Поэтому реквизиты счета остаются неизменными, даже если реквизиты самой карты и платежная система изменятся», — подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что доля карт платежной системы «Мир» в ноябре 2022 года достигла показателя в 26,2% по сравнению с 17,4% в ноябре 2021 года.

Отмечается, что сильный прирост интернет-платежей при помощи карты «Мир» начался в апреле 2022 года. Однако самый пик пришелся на июнь, где общая доля карт «Мир» в платежах поднялась до 38%, после чего показатели немного упали и к ноябрю закрепились на отметке 26,2%.