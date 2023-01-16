Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финансист Курзякова: карты систем Visa и MasterCard при сбоях в работе следует перевыпустить

close
100%
Maxim Zmeyev/Illustration/Reuters

Директор департамента карточного бизнеса и лояльности МКБ Татьяна Курзякова рассказала, что карты платежных систем Visa и MasterCard, которые ушли из России, после истечения срока работы могут перестать работать, хотя банки объявили, что они станут бессрочными. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, в подобной ситуации следует перевыпустить карту. Можно выбрать такую же платежную систему, как и на предыдущей, либо на НСПК «Мир».

Курзякова отметила, что реквизиты, по которым работодатель начисляет вам зарплату, не поменяются, а деньги будут поступать на новую карту.

«Поэтому реквизиты счета остаются неизменными, даже если реквизиты самой карты и платежная система изменятся», — подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что доля карт платежной системы «Мир» в ноябре 2022 года достигла показателя в 26,2% по сравнению с 17,4% в ноябре 2021 года.

Отмечается, что сильный прирост интернет-платежей при помощи карты «Мир» начался в апреле 2022 года. Однако самый пик пришелся на июнь, где общая доля карт «Мир» в платежах поднялась до 38%, после чего показатели немного упали и к ноябрю закрепились на отметке 26,2%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть