Экономисты оценили вероятность рецессии в США в этом году

Несмотря на то, что в США снижается инфляция, американские экономисты полагают, что рост процентных ставок приведет к спаду экономики страны в 2023 году, свидетельствует ежеквартальный опрос газеты The Wall Street Journal.

В этом исследовании WSJ, проведенном 6-10 января, принял участие 71 экономист. В среднем они оценивают вероятность рецессии в 61%. Этот показатель составлял 63% в октябре.

Издание также пишет, что у Федеральной резервной системы (ФРС) США в текущем году не получится добиться «мягкой посадки» — политике, когда инфляция замедляется, но число рабочих мест не сокращается слишком сильно, чтобы не спровоцировать рецессию. Так считают три четверти респондентов.

Как заявили экономисты Deutsche Bank Бретт Райан и Мэтью Луццетти, ФРС «еще предстоит долгий путь». По их мнению, регулятор сохранит жесткую политику, «чтобы восстановить баланс рынка труда и ценовой стабильности». Как считают Райан и Луццетти, это приведет к резкому росту безработицы и рецессии.

По словам опрошенных экономистов, в первом квартале 2023 года рост ВВП Соединенных Штатов составит 0,1% в годовом выражении. Во втором же квартале показатель снизится на 0,4%. В третьем квартале роста ВВП не будет. А в четвертом он вырастет на 0,6%. Всемирный банк ждет, что ВВП страны в нынешнем году увеличится на 0,5%.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева выразила мнение, что у США есть шанс избежать рецессии в 2023 году.