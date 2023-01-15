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Минфин Белоруссии хочет создать совместный с Россией налоговый орган в 2023 году

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Reuters

Минск рассчитывает на создание в 2023 году совместного коллегиального налогового комитета Белоруссии и России. Об этом заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Это то, что стало предметом дискуссии у главы государства (президента Белоруссии Александра Лукашенко), — создание в этом году совместного наднационального коллегиального налогового комитета», — сказал Селиверстов.

Для появления новой структуры, как отметил министр, необходимо прописать детальный алгоритм ее работы. По его словам, такой алгоритм должен был появиться еще в 2022 году. Предполагается, что в документе пропишут, в том числе план действий на случай корректировок уровня ставок.

В первой половине декабря премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия и Белоруссия планируют создать наднациональный налоговый комитет в рамках Союзного государства.

В ноябре министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что Москва согласовывает предложения по функционированию и регулированию объединенного рынка газа Белоруссии и России в рамках Союзного государства.

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