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В Kpler сообщили, что иранский экспорт нефти достиг максимума в конце 2022 года

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Vahid Salemi/AP

Иран нарастил экспорт нефти в четвертом квартале (октябрь — декабрь) 2022 года до максимальных значений с августа прошлого года. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

По данным организации, в ноябре Тегеран продавал за границу 1,23 млн баррелей нефти в сутки. Это самый высокий показатель с августа 2022 года и почти соответствует уровню экспорта апреля 2019 года в 1,27 млн ​​баррелей в сутки. В Kpler подсчитали, что в декабре объем экспорта в сутки составлял 1 млн баррелей.

При этом консалтинговая компания в сфере энергетики SVB International сообщила, что в ноябре иранский экспорт сырья составил 1,095 млн баррелей в сутки, а в декабре вырос до 1,137 млн.

Тегеран официальные данные по экспорту нефти не публикует. Экспорт нефти со стороны Ирана упал после того, как в 2018 году на тот момент президент США Дональд Трамп ввел против этой исламский страны санкции. В итоге продажи сырья упали с 2,5 млн баррелей в сутки в 2018 году до 100 тыс. баррелей в некоторые дни в 2020 году.

Ранее 15 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение осведомленных источников написала, что Тегеран решил ограничить экспорт дешевой нефти в Сирию, удвоив цену для Дамаска.

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