Шведская Heart Aerospace призвала западные страны субсидировать переход на электросамолеты

Правительства западных стран должны нарастить объем субсидий для авиакомпаний, чтобы те переходили на самолеты с электродвигателями, тем самым снижая углеводородные выбросы в атмосферу. Такое мнение выразил гендиректор шведского стартапа по разработке электрических самолетов Heart Aerospace Андерс Форслунд в интервью газете Financial Times.

«Именно правительства устанавливают правила. У авиакомпаний должны быть экономические стимулы <…>. Нужен толчок, и этот толчок нужен сейчас», — сказал Форслунд.

Глава Heart Aerospace подчеркнул, что авиакомпании больше сосредоточены на краткосрочной выгоде. Он привел в пример Норвегию, где благодаря субсидиям, планируют перевести все внутренние рейсы на выполняемые электросамолетами до 2040 года

В самой Heart Aerospace намереваются выпустить 30-местный самолет, который передвигается на электродвигателе, к 2028 году.

На этой неделе сообщалось, что в рамках стратегии по достижению отрицательного уровня углеродных выбросов корпорация Microsoft добавила в консоли Xbox Series X и S режим Shutdown, в котором устройства потребляют до 20 раз меньше электроэнергии.