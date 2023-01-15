Иран ограничит поставки дешевой нефти в Сирию, удвоив цену

Тегеран решил ограничить экспорт дешевой нефти в Сирию, удвоив цену для Дамаска. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение осведомленных источников.

«В последние недели иранские чиновники заявили своим сирийским коллегам, что тем теперь придется платить больше за дополнительные поставки нефти на фоне наступления пика зимнего спроса, удвоив цену до рыночной ставки в более чем 70 долларов за баррель», — написала газета.

По словам собеседников издания, кроме того, Тегеран попросил Дамаск оплачивать поставки нефти заранее, отклонив новые запросы о поставках в кредит.

Как отметил представитель иранского Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Хамид Хоссейни, Тегеран сам находится под давлением, у страны нет оснований продавать Дамаску сырье со скидкой.

Ежедневно Сирия потребляет около 100 тыс. баррелей нефти, но сама производит — только 24 тыс. В декабре официальный Дамаск решил перевести страну на четырехдневную рабочую неделю в госучреждениях на фоне острой нехватки топлива из-за санкций и падения курса местной валюты.

Накануне отслеживающий поставки нефти портал TankerTrackers сообщил, что Иран готовит отправить около 132,8 тыс. тонн дизельного топлива в Ливан через Сирию.