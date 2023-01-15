Bloomberg: Индия будет перерабатывать российскую нефть и отправлять ее в ЕС в качестве дизеля

Индия будет перерабатывать российскую нефть и отправлять ее обратно в Евросоюз в качестве дизельного топлива, сообщает Bloomberg.

До начала спецоперации Россия была крупнейшим поставщиком топлива в Европу. Введенные антироссийские санкции приведут к значительному изменению маршрутов мировых потоков дизельного топлива, чему будут способствовать новые покупатели нефти из России, отправляющие топливо обратно в Европу, пишет агентство.

По информации Bloomberg, поставки в ЕС из США и Индии уже растут, поскольку эти страны производят больше, чем потребляют, что позволяет им экспортировать излишки.

После начала спецоперации РФ Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти со скидками, отмечает Bloomberg.

«Значительное увеличение потоков индийского дизельного топлива практически гарантирует, что российская нефть закупается и перерабатывается в дизельное топливо в Индии, прежде чем продаваться обратно в Европу», — говорится в статье.

Таким образом, европейские санкции не полностью остановили поставки российской нефти в Европу, указывает агентство.

Решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель.