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Глава ДТЭК предупредил, что отключения электричества продлятся не один день

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Ситуация в энергетическом секторе на Украине в настоящий момент остается сложной, плановые и аварийные отключения продолжат действовать больше, чем один день. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрия Сахарука.

«Нужно готовится к тяжелым дням, возможно неделям, чтобы дать возможность восстановить частично то, что было повреждено», — пояснил директор предприятия.

По словам Сахарука, в будущем украинцев ждут не только плановые, но и аварийные выключения света, длящиеся больше одного дня.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

Ранее власти Киева предупредили об отключениях электричества из-за ухудшения погоды.

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