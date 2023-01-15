FT: Россия увеличила доходы от продажи удобрений на 70% в 2022 году

Россия смогла нарастить продажи удобрений в период с января по сентябрь 2022 года на 70%, до $16,7 млрд, несмотря на множество ограничений. Об этом пишет газета Financial Times.

Несмотря на снижение объемов продаж и экспортные санкции, за первые десять месяцев 2022 года поставки удобрений принесли российскому бюджету $16,7 млрд (на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года). При этом опрошенные изданием аналитики заявили, что такая ситуация связана с ростом цен на удобрения на фоне спецоперации на Украине.

По данным газеты, Россия также смогла увеличить прибыль в этом сегменте из-за того, что в Европе резко выросли цены на газ, а заводы стали закрываться.

При этом эксперты рынка посчитали, что в 2023 году Россия не сможет укрепить свои позиции на рынке удобрений. Речь идет о том, что теплая погода и снижение цен на газ в Европе привели к тому, что производители снова стали наращивать производство. Кроме того, цены на удобрения будут снижаться, так как глобальные запасы сейчас находятся на приемлемом уровне.

14 января постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации, что КНР призывает Секретариат ООН предпринять практические усилия для снятия препятствий экспорта продовольствия и удобрений из России.