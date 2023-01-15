Уровень инфляции в Сербии превысил 15% в декабре 2022 года

Уровень инфляции в Сербии в декабре 2022 года оказался выше 15% в годовом исчислении. Об этом сообщило статистическое бюро республики.

По сравнению с показателями потребительских цен в ноябре 2022 года больше всего подорожали товары и услуги в категориях «оборудование для квартиры и текущий ремонт». В этом сегменте рост составил 2,6%. Проживание, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива выросли в цене на 1,3%.

Всего на 0,5-1% по сравнению с ноябрем выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки, а также услуги в сфере отдыха и культуры, одежды и обуви.

13 января агентство Bloomberg сообщило, что начало 2023 года сопровождается для глобальной экономики рядом положительных факторов, включая относительно теплую погоду в Европе в разгар зимнего отопительного периода, возобновление производства в Китае после затяжных локдаунов и устойчивое снижение инфляции в США. Однако, несмотря на это, мир еще полностью не отошел от рисков масштабной рецессии к концу года.