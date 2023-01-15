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Турция отказала мировому энергогиганту в разработке месторождения газа в Черном море

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Турция отказала мировому энергогиганту в совместной разработке нового месторождения газа в Черном море, сообщает газета Sabah.

По информации источников издания, ранее предложения о сотрудничестве в разработке месторождений газа в Черном море поступали от США, Великобритании и Канады, однако недавно турецкая сторона получила «наиболее конкретное предложение».

Отмечается, что «один из мировых энергетических гигантов, который доминирует в мировом энергетическом секторе», предложил Турции обналичить половину рыночной стоимости открытия и провести все операции по разведке, добыче и продаже природного газа на мировой рынок вместе с Турцией в Черном море в последующий период.

Представители энергосферы подчеркнули, что это предложение было отклонено, и Турция теперь является одной из стран, получивших возможность разведки и добычи природного газа в мире.

В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что буровое судно «Фатих» в Черном море обнаружило новое месторождение газа с запасами 58 миллиардов кубометров, общие запасы газа в Черном море достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках $1 триллион.

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