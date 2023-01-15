«Одесгорэлектротранс»: электротранспорт не будет работать в Одессе 15 января

Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» в своих социальных сетях сообщило, что 15 января в Одессе не будет работать электротранспорт на фоне ограничения лимитов на потребление электроэнергии.

«Из-за ограничения лимитов на электроэнергию 15 января общественный электротранспорт работать не будет», — говорится в публикации.

Ранее в энергетической компании ДТЭК «Киевские электросети» заявили, что экстренные отключения света в данный момент действуют в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины.

14 января национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в одиннадцати областях Украины ввели аварийные отключения света.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.