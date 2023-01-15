В «Укрэнерго» сообщили об увеличении дефицита в энергосистеме Украины

Дефицит в энергосистеме Украины увеличился, лимиты потребления электроэнергии были снижены для всех регионов. Об этом заявили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

В дальнейшем на территории страны не исключаются аварийные отключения.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что ранее удары были нанесены по «блокам тепловых электростанций (ТЭС)».

«Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления...» — подчеркнули в предприятии.

Ограничения будут действовать пропорционально для всех областей Украины в течение следующих суток.

10 октября Вооруженные силы РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

Также в «Укрэнерго» призвали готовиться к пессимистичному сценарию в сфере энергоснабжения