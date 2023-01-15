Экономист Колобанов засомневался, что газ в Европе может подорожать до $4 тыс.

Цены на газ в Европе, скорее всего, не поднимутся до $4 тыс. за тысячу кубометров из-за своевременного наполнения хранилищ и принятых мер, которые минимизировали риски скачков биржевых цен на газ. Об этом РИА Новости заявил заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

«Что касается биржевых цен на газ в Европе, то можно достаточно уверенно говорить, что теперь апокалиптических цен в 4000 долларов за тысячу кубометров уже ожидать не стоит», – отметил Колобанов.

По его словам, резких скачков цен на газ не будет из-за того, что подземных хранилища газа (ПХГ) в Европе заполнены. Текущих запасов точно хватит на прохождение холодного сезона, а также для принятия ряда решений. Также ситуации помогает ввод новых терминалов СПГ, продолжающийся рост мощностей возобновляемых источников энергии.

Он добавил, что ослабление антиковидных мер в Китае может в 2023 году вернуть вопрос конкуренции за топливо на повестку дня. Такая ситуация может спровоцировать очередной рост цен. При этом по предварительным прогнозам, в 2023 году минимальные цены на газ будут в районе $700 за тысячу кубометров.

В конце августа зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что цены на газ в Европе могут дойти до $3-4 тыс. Политик обратил внимание, что стоимость газа на европейских торгах в августе впервые с марта поднялась выше $2,8 тыс. за 1 тыс. кубометров.