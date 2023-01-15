В России выросли расходы на добычу сырья и топлива на фоне санкций

Добыча и переработка нефти, газа и металлов в России подорожала и стала более затратным занятием. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на доклад Минэкономразвития о состоянии энергосбережения от конца декабря.

Увеличение расходов на добычу сырья и топлива произошло отчасти из-за истощения запасов наиболее продуктивных месторождений. При этом по добыче нефти Россия приблизилась к порогу рентабельности, так как при продаже топлива приходится делать скидки в виду санкционных ограничений.

По словам зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрия Гусева, себестоимость добычи нефти в России находится в диапазоне $15-25 за баррель. При этом стоимость может быть и выше, если месторождения более сложные. При этом сейчас из некоторых портов российская нефть продается за $40-45 за баррель.

Аналитики посчитали, что увеличение расходов энергии на добычу и переработку сырья не только уменьшает рентабельность, но и лишает предприятия существенной прибыли. При этом запасы традиционной нефти постепенно сокращаются, а объемы трудноизвлекаемых лишь растут. Кроме того, тенденция на рост расходов при добыче ресурсов сохраниться в 2023 году.

В середине июля в Минпромторге назвали «качели» в диапазоне 50-120 рублей за доллар главным риском для российской экономики. В ведомстве отметили, что коридор 65-85 рублей за американскую валюту является наиболее приемлемым для большинства секторов производства.