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Аналитик Гойхман перечислил вызовы, с которыми столкнется экономика России в 2023 году

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Alex Grimm/Reuters

В 2023 году на экономику России продолжит действовать непростая ситуация на рынках, которая сложилась к концу прошлого года. Об этом «Российской газете» заявил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«В связи с введением эмбарго на морские поставки в ЕС нефти, а затем и на нефтепродукты ожидается негатив для отраслей производства и экспорта углеводородов», — отметил Гойхман.

По его словам, возникают определенные трудности с закупками технологий, оборудования, материалов, комплектующих. Все это создает определенные трудности для производства внутри страны.

Он добавил, что для баланса расходов и доходов в бюджете, скорее всего, возможен рост налогов, увеличение дивидендных выплат госкомпаний, расширение заимствований на внутреннем рынке. Но, несмотря на серьезные вызовы, экономика страны не развалится. В частности, есть достаточный объем резервов и возможностей, чтобы сгладить особо серьезные воздействия отрицательных факторов.

10 января ТАСС со ссылкой на статистические данные доклада Всемирного банка (ВБ) сообщил, что Объем валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам текущего года сократится на 3,3%. В 2024-м ожидается рост национальной экономики на 1,6%.

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