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Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил об ударе по двум ТЭС, одна из них остановлена

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Сергей Батурин/РИА «Новости»

В пресс-службе украинской компании ДТЭК заявили об ударе по двум теплоэлектростанциям (ТЭС), одна из них остановлена. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании подчеркнули, что одна из ТЭС «прекратила производство электроэнергии». В ДТЭК добавили, что обе станции уже неоднократно подвергались ударам, и отметили, что пострадавших в результате обстрелов нет.

Ранее украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что 14 января объекты энергетической инфраструктуры страны были повреждены в результате обстрела.

О каких именно объектах идет речь, не уточняется. Известно лишь, что специалисты уже приступили к устранениям последствий атак.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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