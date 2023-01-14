Глава итальянской Eni заявил о невозможности снижения цен на энергоресурсы

Для снижения цен на энергоносители необходимо увеличить добычу, но в настоящее время это практически невозможно. Такое мнение выразил глава итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци на энергетической конференции в Абу-Даби, написало агентство «Интерфакс».

«Нужно увеличение добычи, чтобы снизить цены, но сейчас это практически невозможно, поскольку нужно 6-7 лет или даже больше, если речь идет о новых проектах», — сказал он.

По словам главы Eni, получить финансирование на новые нефтегазовые проекты сложно, поскольку необходимо выполнить требования финансовых институтов по достижению целей климатической нейтральности.

Дескальци подчеркнул, что сейчас спрос на нефть и газ гораздо превышает предложение из-за недостаточных инвестиций в предыдущие годы.

Еще одна проблема, по его мнению, заключается в нарушении цепочек поставок из-за пандемии коронавируса. Чтобы компании могли выжить, все материалы для производства должны находиться в стране производителей.

Ранее 14 января министр энергетики Катара Саад аль-Кааби в рамках энергетического форума Atlantic Council в ОАЭ заявил, что российский газ вернется в Евросоюз, и это поможет стабилизировать цены на энергоресурс.

Накануне сообщалось, что мартовские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent впервые с 3 января повысились в цене до $85 за баррель.

В тот же день биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $700 за тысячу кубометров, потеряв более 6%.