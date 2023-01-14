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Республиканцы начали готовить чрезвычайный план на случай достижения США потолка госдолга

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Партия республиканцев в палате представителей конгресса США начала готовить чрезвычайный план действий для министерства финансов на случай отсутствия договоренности между законодателями и Белым домом по поводу повышения потолка госдолга, написала газета The Washington Post.

План республиканцев предусматривает, что Минфин в случае достижения потолка госдолга станет выполнять свои обязательства только по приоритетным платежам. Например, это выплаты процентов по долгу. Также к таковым парламентарии относят выплаты по соцобеспечению, программе медицинского страхования Medicare.

По информации газеты, такой план должны принять до конца первого квартала (январь — март) 2023 года.

«Республиканцы готовятся угрожать тем, что не поднимут потолок госдолга без значительного сокращения расходов администрацией (президента США Джо) Байдена. <…> Экономисты предупреждают, что отказ от повышения потолка госдолга может привести к дефолту США, что спровоцирует панику на Уолл-стрит и приведет к потере миллионов рабочих мест», — сказано в публикации.

На этой неделе министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что, если конгресс США не поддержит очередное повышение потолка государственного долга страны, это создаст гигантскую угрозу для финансовой системы Соединенных Штатов Америки.

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