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Представитель Эрдогана сообщил, что «Газпром» и Botas обсуждают скидку на газ для Турции

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Depositphotos

Турецкое государственное предприятие по торговле сырой нефтью Botas и российская государственная энергетическая компания «Газпром» обсуждают вопрос предоставления Турции скидки на поставки природного газа из России. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, написал ТАСС.

«По поводу скидки на газ и отсрочки платежей. Botas обсуждал это с «Газпромом» в течение нескольких месяцев. Я не знаю, о чем им удалось договориться, но я знаю, что они все еще поддерживают контакты по этой теме», — сказал Калын.

Представитель Эрдогана сказал, что не знает точно, какого именно размера окажется скидка — больше 25% или меньше.

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение высокопоставленных турецких чиновников написало, что представители Турции обсудят с российской делегацией в Анкаре возможность получения скидки на газ более чем на 25%.

Тогда же министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что страна частично перешла на оплату поставок российского газа в рублях.

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