«Укрэнерго»: в одиннадцати областях Украины ввели аварийные отключения света

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале сообщила, что в одиннадцати областях Украины ввели аварийные отключения света.

Отмечается, что в этих регионах лимиты потребления электроэнергии превышены.

«На данный момент лимиты превышены уже в 11 областях, в результате чего применены аварийные отключения», — рассказали в «Укрэнерго».

Ранее компания «Укрэнерго» сообщала, что в девяти областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

До этого в «Укрэнерго» заявляли о вероятных аварийных отключениях электричества в стране на фоне роста потребления электроэнергии из-за сильных морозов.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.