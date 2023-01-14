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«Росэнергоатом»: желание Киева ввести миротворцев на ЗАЭС и взять ее силой неприемлемы

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Alexander Ermochenko/Reuters

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что желание украинских властей ввести на Запорожскую АЭС миротворцев и взять ее силой исключают друг друга. Об этом сообщает ТАСС.

По словам советника гендиректора концерна, ни один из вариантов развития событий неприемлем.

«Украина с одной стороны призывает направить туда миротворцев, с другой устами главы «Энергоатома» Петра Котина заявляет о намерениях забрать Запорожскую АЭС силой. Очевидно, это взаимоисключающие вещи. Этим ребятам определиться бы: силой или все же миротворцы. Хотя ни то, ни другое недопустимо», — пояснил Карчаа.

Он добавил, что на ЗАЭС нет необходимости вводить миротворческие силы, так как там уже присутствуют наблюдатели из МАГАТЭ. Также по его словам, появление миротворцев или каких-либо иных сил на территории ЗАЭС не может состояться без согласия России, так как Энергодар является ее конституционно закрепленной территорией.

Ранее Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси говорил о продвижении консультаций с Москвой и Киевом по поводу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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