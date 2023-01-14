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Премьер Мицотакис не исключил, что Греция может вместо России поставлять газ Украине

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Global Look Press

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что его страна может вместо России поставлять природный газ на Украину. Об этом политик сказал в ходе пресс-конференции в Александруполисе, передает РИА Новости.

По его словам, при этом Александруполис может стать крупным энергетическим хабом.

«Греция становится воротами для поставок природного газа, который покрывает не только наши потребности, но и потребности Балкан и – почему бы и нет – Восточной Европы. Почему бы и не Украины?» — сказал Мицотакис, отметив, что по завершении конфликта Украине понадобится природный газ.

Власти Греции намерены построить в Александруполисе плавучий терминал регазификации СПГ (FSRU), который планируется запустить в конце 2023 - начале 2024 года.

В декабре прошлого года премьер Мицотакис заявлял, что Афины давно ведут разведку месторождений углеводородов и могут помочь Европе стать независимой от российского природного газа.

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