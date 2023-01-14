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Politico: Европа скупает рекордные объемы дизтоплива

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Markus Schreiber/AP

Европейские страны скупают рекордные объемы дизельного топлива на фоне скорого вступления в силу запрета на поставки нефтепродуктов из России в Европу. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на данные компании Refinitiv.

Переживания европейских стран постепенно ослабевают на фоне того, как объемы импорта дизельного топлива в Европу достигли рекордно высокого уровня в декабре 2022 года, до 8,2 млн тонн, отметили в публикации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что в ближайшие месяцы дефицита топлива не будет, так как Европа закупила достаточные объемы для подстраховки. Поэтому у региона есть четкие надежды по поводу того, что зиму удастся пережить.

Аналитики посчитали, что Кувейт и Саудовская Аравия стали новыми партнерами Европы по замене дизтоплива из России. Учитывая, что в Европе нет перерабатывающих мощностей, Евросоюз ищет альтернативные источники для поставок. Несмотря на то, что кризис дизтоплива миновал, ситуация может измениться весной, когда его запасы уменьшаться, а цены резко вырастут.

В середине октября агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников сообщило, что Нидерланды планируют закупить несколько миллионов баррелей дизельного топлива перед зимним периодом.

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