В NF Group заявили о снижении спроса на элитные новостройки в Петербурге на 40% по итогам 2022 года

Спрос на элитное жилье в новых домах Санкт-Петербурга упал на 40% по итогам 2022 года. Об этом сообщается на сайте консалтинговой компании NF Group.

«По итогам 2022 года на первичном рынке элитного жилья Санкт-Петербурга было реализовано более 280 квартир и апартаментов общей площадью 32 тысячи квадратных метров, что на 34% меньше числа сделок в 2021 году и на 40% меньше суммарной площади проданных лотов», — отметили в публикации.

По данным аналитиков, по сравнению с 2021 года суммарный размер сделок купал на четверть, до 18 млрд рублей. Это произошло из-за влияния внешних факторов, в частности геополитической обстановки. Кроме того, уменьшилось число малогабаритных лотов, отчего средняя цена квартиры в продаже подскочила с 59 млн рублей до 70 млн рублей.

Аналитики NF Group добавили, что в 2023 году спрос на элитное жилье будет на уровне прошлого года. В частности, рынок пополнится новыми проектами, а стимулом для покупки будет общее снижение цен на элитное жилье.

В середине октября компания Golden Brown Group подсчитала, что по итогам третьего квартала 2022 года интерес граждан России к покупке элитной недвижимости в столице Турции Стамбуле вырос на 55%. Во втором квартале этот показатель был значительно ниже.