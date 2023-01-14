Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В NF Group заявили о снижении спроса на элитные новостройки в Петербурге на 40% по итогам 2022 года

close
100%

Спрос на элитное жилье в новых домах Санкт-Петербурга упал на 40% по итогам 2022 года. Об этом сообщается на сайте консалтинговой компании NF Group.

«По итогам 2022 года на первичном рынке элитного жилья Санкт-Петербурга было реализовано более 280 квартир и апартаментов общей площадью 32 тысячи квадратных метров, что на 34% меньше числа сделок в 2021 году и на 40% меньше суммарной площади проданных лотов», — отметили в публикации.

По данным аналитиков, по сравнению с 2021 года суммарный размер сделок купал на четверть, до 18 млрд рублей. Это произошло из-за влияния внешних факторов, в частности геополитической обстановки. Кроме того, уменьшилось число малогабаритных лотов, отчего средняя цена квартиры в продаже подскочила с 59 млн рублей до 70 млн рублей.

Аналитики NF Group добавили, что в 2023 году спрос на элитное жилье будет на уровне прошлого года. В частности, рынок пополнится новыми проектами, а стимулом для покупки будет общее снижение цен на элитное жилье.

В середине октября компания Golden Brown Group подсчитала, что по итогам третьего квартала 2022 года интерес граждан России к покупке элитной недвижимости в столице Турции Стамбуле вырос на 55%. Во втором квартале этот показатель был значительно ниже.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть