Elering: взрыв газопровода в Литве не повлияет на снабжение газом Эстонии

Глава государственного эстонского сетевого оператора Elering Таави Вескимяги сообщил, что взрыв газопровода в Литве не повлияет на надежность снабжения газом Эстонии. Его слова приводит пресс-служба компании.

Согласно сообщению Elering, взрыв в произошел на магистральном газопроводе Amber Grid, по которому топливо подавалось в северные районы страны и в Латвию.

«Авария в Литве — прискорбный случай, но он не повлияет на безопасность газоснабжения Эстонии», — подчеркнул Вескимяги.

По его словам, поскольку литовская обслуживающая компания готовится к запуску параллельного газопровода, инцидент незначительно повлияет на рынок.

Глава Elering отметил, что в дополнение к топливу, которое импортируется через литовский терминал, для покрытия потребления газа в Эстонии может использоваться газ из латвийского газохранилища, в котором находится 11 тераватт-часов газа.

Ранее сообщалось, что в Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод. Пожар достигал 50 метров в высоту.