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Германия смогла заменить российский уголь поставками из США, ЮАР и Колумбии

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Немецкие компании-импортеры каменного угля смогли найти замену российскому ресурсу в США, ЮАР и Колумбии. Об этом сообщил глава ассоциации VdKi Александра Бете.

По данным организации, с января по октябрь 2022 года Германия импортировала у России 34% от всех национальных поставок этого энергоносителя. За это же время доля закупок у США составила 20%, Колумбии — 15%, Австралии — 14%, ЮАР — 7%. Всего в 2022 году Германия импортировала 43 млн тонн каменного угля, что на 4,7% больше относительно 2021 года.

Также Бете раскритиковал политику Евросоюза (ЕС) по отказу от угля в пользу развития альтернативных источников энергии. «Сначала создайте эффективные зеленые технологии, а затем отказывайтесь. А не наоборот», — сказал он.

По мнению главы этой ассоциации, которая в том числе занимается импортом угля, этот ресурс необходимо признать в качестве резервного источника энергии на долгие годы.

На этой неделе замминистра по контролю за государственными активами Польши Кароль Рабенда заявил, что в 2022 году страна импортировала морским путем как минимум 14 млн тонн угля, тем самым достигнув полной независимости от поставок из России.

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