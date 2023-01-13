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Министр финансов США призвала конгресс повысить потолок госдолга во избежание дефолта

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Global Look Press

Глава Минфина США Джанет Йеллен направила письмо лидерам конгресса с призывом повысить потолок госдолга, лимит которого окажется исчерпанным в следующий четверг, 19 января, сообщило РИА Новости.

По словам Йеллен, когда госдолг достигнет отметки в $31,381 трлн, ведомство прибегнет к «некоторым экстраординарным мерам», в том числе придется приостановить отчисления в пенсионные и социальные фонды, во избежание немедленного дефолта.

«Однако использование экстраординарных мер позволит правительству выполнять свои обязательства лишь в течение ограниченного периода времени. Поэтому критически важно, чтобы конгресс своевременно повысил или приостановил действие долгового лимита», — написала глава Минфина.

Агентство отметило, что Республиканская партия, у которой большинство голосов в нижней палате американского парламента, пообещала не допустить увеличение трат американского правительства.

Во второй половине ноября американский адмирал в отставке Билл Оуэнс в соавторстве с бывшим директором Счетной палаты правительства Дэвидом Уокером и профессором Колорадского университета Барри Поульсоном написал в материале для газеты The Washington Times, что государственный долг является одной из главных угроз нацбезопасности США.

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