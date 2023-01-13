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Фон дер Ляйен: ЕС заменил сократившиеся поставки газа из РФ без отключений электричества

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Yves Herman/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза смогли заменить сократившиеся объемы российского газа, не прибегая к отключениям электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия сократила 80% наших поставок газа за восемь месяцев… мы компенсировали сокращение российского газа, обращаясь в сторону надежных поставщиков. Мы смогли компенсировать без каких-либо отключений электроэнергии», — рассказала глава ЕК.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что от конфликта на Украине выигрывают Соединенные Штаты, а Европа является главной потерпевшей с точки зрения экономики.

Орбан указал, что из-за «ошибочной санкционной политики» пострадали европейцы, подчеркнув, что «на войне точно выигрывает Америка, точно проигрывает Европа».

До этого Орбан заявлял, что Евросоюзу не хватает смелости признать, что санкционная политика в отношении России «оказалась ошибочной», а у Венгрии не хватает силы изменить позицию более крупных государств, поэтому, по его словам, санкционное давление на РФ, вероятно, продолжится, несмотря на неэффективность.

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