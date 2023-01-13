В ЕС готовят новый «амбициозный» пакет санкций против России

Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России должен быть подготовлен к 24 февраля, к годовщине начала военных действий на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов из Польши и Литвы.

В статье сообщается, что Варшава и Вильнюс хотят, чтобы ЕС ввел ограничения в отношении российского ядерного сектора.

Кроме того, ЕС предложит ввести запрет еще на ряд российских СМИ и исключить больше российских банков из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT.

По данным Reuters, высокопоставленный украинский дипломат, который присутствовал на встрече с дипломатами из ЕС, призвал включить компанию «Росатом» в следующий раунд санкций, однако в качестве первого шага европейские коллеги предложили внести руководство компании в «черный список». Этот шаг, заявили дипломаты, впоследствии должен привести к свертыванию сотрудничества стран ЕС с российской атомной отраслью.

Дипломаты также заявили, что они попытаются положить конец торговле алмазами Бельгии с Россией и расширить запрет на торговлю товарами, которые могут быть использованы в военных целях.

В декабре ЕС опубликовал девятый список санкций против РФ. Ограничения коснулись горнодобывающего и энергетического сектора российской экономики, экспорта авиационных товаров и запчастей и др.