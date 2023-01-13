Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЕС готовят новый «амбициозный» пакет санкций против России

Reuters: десятый пакет санкций ЕС против РФ должен быть готов к 24 февраля

close
100%
Михаил Голенков/РИА «Новости»

Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России должен быть подготовлен к 24 февраля, к годовщине начала военных действий на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов из Польши и Литвы.

В статье сообщается, что Варшава и Вильнюс хотят, чтобы ЕС ввел ограничения в отношении российского ядерного сектора.
Кроме того, ЕС предложит ввести запрет еще на ряд российских СМИ и исключить больше российских банков из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT.

По данным Reuters, высокопоставленный украинский дипломат, который присутствовал на встрече с дипломатами из ЕС, призвал включить компанию «Росатом» в следующий раунд санкций, однако в качестве первого шага европейские коллеги предложили внести руководство компании в «черный список». Этот шаг, заявили дипломаты, впоследствии должен привести к свертыванию сотрудничества стран ЕС с российской атомной отраслью.

Дипломаты также заявили, что они попытаются положить конец торговле алмазами Бельгии с Россией и расширить запрет на торговлю товарами, которые могут быть использованы в военных целях.

В декабре ЕС опубликовал девятый список санкций против РФ. Ограничения коснулись горнодобывающего и энергетического сектора российской экономики, экспорта авиационных товаров и запчастей и др.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть