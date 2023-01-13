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Россияне открыли наибольшее число иностранных предприятий в Узбекистане в прошлом году

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Российские предприниматели открыли в Узбекистане наибольшее количество предприятий с иностранным участием — 967 организаций — в 2022 году. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Государственного комитета по статистике республики на своем сайте.

По данным ведомства, всего на январь 2023 года в стране работает 15 801 предприятие с иностранным капиталом, 3 156 из них принадлежат России.

К Турции в Узбекистане относятся 2 204 компании (+369 за 2022 год), к Китаю — 2 141 (+275), Казахстану — 1 258 (+195), предприниматели из Южной Кореи открыли в республике 930 компаний (+92 в прошлом году).

Также в Госкомитете рассказали, что в 2022 году в республику приехали 190 тыс. россиян. В прошлом году в Узбекистане разработали программу поддержки иностранного бизнеса, в том числе IT-компаниям выдают рабочие визы сроком на три года.

Во второй половине декабря исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков сообщил, что 146 тыс. россиян, прибывших в республику с сентября, остались в стране.

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