Посол в Таллине Липаев: у инициативы Эстонии по конфискации активов РФ нет перспектив

Посол РФ в Таллине Владимир Липаев заявил, что у инициативы Эстонии по конфискации российских активов отсутствуют правовые перспективы. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

«Эстония сейчас вышла с новой инициативой о конфискации российской собственности за рубежом» — напомнил дипломат.

По его словам, в этой прибалтийской республике активов РФ «мало, откровенно говоря, по их оценкам — 20 миллионов (валюта не указывается. — «Газета.Ru»)».

«Есть оценка, что несколько больше, но это не принципиально, государственных активов здесь нет», — продолжил посол.

Он также указал, что «иссякли» любые «правовые основания для того, чтобы осуществить такое решение».

«Поэтому с правовой точки зрения — это абсолютно бесперспективная инициатива», — заключил Липаев.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что ЕК поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских активов.

До этого министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что республика рассматривает возможность самостоятельно начать процедуру передачи замороженных российских активов Украине. По его словам, речь идет о €17 млрд. Рейнсалу добавил, что эстонское правительство приняло решение параллельно начать создание собственной юридической структуры, которая позволит использовать эти замороженные средства.