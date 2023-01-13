Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол в Таллине Липаев: у инициативы Эстонии по конфискации активов РФ нет перспектив

close
100%
Depositphotos

Посол РФ в Таллине Владимир Липаев заявил, что у инициативы Эстонии по конфискации российских активов отсутствуют правовые перспективы. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

«Эстония сейчас вышла с новой инициативой о конфискации российской собственности за рубежом» — напомнил дипломат.

По его словам, в этой прибалтийской республике активов РФ «мало, откровенно говоря, по их оценкам — 20 миллионов (валюта не указывается. — «Газета.Ru»)».

«Есть оценка, что несколько больше, но это не принципиально, государственных активов здесь нет», — продолжил посол.

Он также указал, что «иссякли» любые «правовые основания для того, чтобы осуществить такое решение».

«Поэтому с правовой точки зрения — это абсолютно бесперспективная инициатива», — заключил Липаев.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что ЕК поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских активов.

До этого министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что республика рассматривает возможность самостоятельно начать процедуру передачи замороженных российских активов Украине. По его словам, речь идет о €17 млрд. Рейнсалу добавил, что эстонское правительство приняло решение параллельно начать создание собственной юридической структуры, которая позволит использовать эти замороженные средства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть