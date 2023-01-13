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Total Energies ввела в эксплуатацию СПГ-терминал на северо-востоке Германии

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Depositphotos

Французская нефтегазовая компания Total Energies ввела в эксплуатацию терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ) на территории немецкой общины Лубмин. Информацию об этом пресс-служба предприятия опубликовала на своем сайте.

«Европа столкнулась с историческим кризисом в области поставок газа по причине сильного падения поставок из России. Благодаря запуску терминала в Лубмине компания сможет увеличить импорт газа в Европу до более чем 20 млн тонн в год», — сказал представитель Total Energies Стефан Мишель.

Отмечается, что мощность нового терминала составляет 5 млрд куб. м газа в год. Этого хватит, чтобы удовлетворить 5% от потребности Германии в топливе.

На этой неделе группа экспертов подземных хранилищ газа и водорода Германии Initiative Energien Speichern (Ines) сообщила, что, даже в случае полного прекращения поставок российского газа по трубопроводам в Европу и сокращения импорта СПГ, хранилища ФРГ снова могут заполнить до зимы 2023/24 года.

В первой половине ноября агентство Reuters написало, что ФРГ планирует потратить примерно €83 млрд на ограничение роста цен на газ и электроэнергию в 2023 году из ранее одобренного плана защиты экономики в €200 млрд.

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