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Годовая инфляция в США по итогам декабря замедлилась до 6,5%

Инфляция в США замедлила темпы. Так, по результатам декабря 2022 года она составила 6,5 процента в годовом выражении по сравнению с 7,1 процента в ноябре. Об этом заявили в Минтруде Соединённых Штатов.

По сообщению ведомства, за последние годы ниже уровень был только в октябре 2021-го: тогда инфляция составила 6,2%. В месячном же выражении в декабре 2022 года цены в Америке снизились на 0,1%, передает Life.ru.

Базовая инфляция замедлилась в последний месяц года до 5,6% без учёта стоимости продуктов питания и энергоносителей. Если считать в месячном выражении, то она ускорилась до 0,3%. В ноябре этот показатель составил 0,2%.

Обнародование этих данных повлияло на американские фондовые индексы. Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 перешли к снижению. К тому же упал курс доллара к евро и иене.

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