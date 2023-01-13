В Минэнерго Азербайджана сообщили об увеличении экспорта газа в 2022 году на 18%

Объем продаж газа из Азербайджана другим государствам вырос на 18% в годовом выражении в 2022 году, до 22,3 млрд кубометров. Об этом сообщил глава министерства энергетики республики Парвиз Шахбазов на своей странице в Twitter.

В Европу Баку экспортировал 11,4 млрд кубометров, 8,4 млрд кубометров отправили в Турцию, еще 2,5 млрд кубометров топлива получила Грузия.

Кроме того, Шахбазов сообщил, что Азербайджан нарастил добычу газа в прошлом году на 6,5%, до 46,7 млрд кубометров.

На этой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 2023 году его страна планирует экспортировать 24 млрд куб. м газа, половину из которых продадут Европе. Для сравнения, в 2021 году Баку поставил в этот регион чуть больше 8 млрд кубометров.

Во второй половине декабря вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия договорилась с Азербайджаном об увеличении поставок газа для внутреннего потребления этой страны.

В середине декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки электроэнергии из Азербайджана позволят укрепить энергетическую безопасность в Европе.