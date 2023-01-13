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Котяков: работодатели будут ежемесячно отчитываться о зарплате бюджетников с 2023 года

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков после совещания межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда сообщил, что с начала 2023 года работодатели будут ежемесячно отчитываться Минтруду о зарплате работников из бюджетной сферы, передает ТАСС, ссылаясь на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

«С 1 января 2023 года введена обязанность ежемесячно предоставлять информацию о заработной плате работников бюджетной сферы государственными и муниципальными учреждениями образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы для оперативного мониторинга исполнения майских указов президента», — сказал Котяков.

Президент Владимир Путин 11 января провел первое в новом году совещание кабинетом министров. Чиновники обсуждали меры соцподдержки граждан в новых субъектах РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, Путин заслушал доклады и обозначил поручения по ряду текущих экономических проблем, в частности, в области авиатехники, и подвел экономические итоги 2022 года.

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