Путин поручил создать механизм компенсаций для пострадавших от мошенников клиентов банков

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России поработать над вопросом создания механизма выплаты компенсации клиентам кредитных организаций, чьи деньги похитили мошенники. Информацию об этом пресс-служба администрации главы государства опубликовала на своем сайте.

«Правительству РФ совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий», — сказано в сообщении.

Срок сдачи отчета о выполнении поручения — 1 июля 2023 года. Ответственные за выполнение — глава Центробанка Эльвира Набиуллина и председатель правительства Михаил Мишустин.

Во второй половине апреля регулятор представил законопроект, согласно которому банки обязаны в течение 30 дней возвращать клиентам деньги, похищенные мошенниками. В документе указали, в том числе случаи когда жертвы злоумышленников могут рассчитывать на помощь.

На прошлой неделе газета «Известия» сообщила о случаях кражи денежных средств с банковских карт клиентов Wildberries. Мошенники получают доступ к счетам жертв и списывают деньги небольшими транзакциями.