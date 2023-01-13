Путин поручил кабмину представить идеи по компенсациям за утраченное и поврежденное жилье

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ и руководству граничащих с Украиной территорий представить идеи по компенсациям за утерянное или поврежденное жилье. Соответствующее поручение главы государства опубликовано пресс-службой Кремля.

«Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области и представить предложения по предоставлению компенсаций за жилье, расположенное на территориях указанных субъектов РФ и утраченное или поврежденное вследствие военных действий», — говорится в поручении.

Срок исполнения указан до 1 апреля 2023 года.

В списке поручений также говорится об изучении властями механизмов компенсаций денежных средств гражданам, которые стали жертвами мошенников.