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В МИД Венгрии заявили, что не смогут быстро найти замену газу из РФ

Госсекретарь МИД Венгрии Менцер: Будапешт не сможет быстро найти замену газу и нефти из РФ

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Depositphotos

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что страна работает над диверсификацией поставок газа, тем не менее в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Об этом он сказал в эфире венгерского телеканала M1.

Он отметил, что газ из России составляет 85% потребления в Венгрии, а нефть — 65%, и что такие цифры не меняются «за сутки». Рассматриваются несколько новых путей поставок газа взамен российскому: увеличение мощности СПГ-терминала в Крке в Хорватии, добыча на румынском газовом месторождении Neptun, а также ввоз азербайджанского газа.

Все три варианта, отметил секретарь, требуют серьезных денежных вложений и инфраструктурных доработок, поэтому пока заменить российский газ не представляется возможным.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейскому союзу не хватает смелости признать, что санкционная политика оказалась ошибочной, а у Венгрии не хватает силы изменить позицию более крупных стран, поэтому санкционное давление на Россию, вероятно, продолжится, несмотря на неэффективность.

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