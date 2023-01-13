В МИД Венгрии заявили, что не смогут быстро найти замену газу из РФ

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что страна работает над диверсификацией поставок газа, тем не менее в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Об этом он сказал в эфире венгерского телеканала M1.

Он отметил, что газ из России составляет 85% потребления в Венгрии, а нефть — 65%, и что такие цифры не меняются «за сутки». Рассматриваются несколько новых путей поставок газа взамен российскому: увеличение мощности СПГ-терминала в Крке в Хорватии, добыча на румынском газовом месторождении Neptun, а также ввоз азербайджанского газа.

Все три варианта, отметил секретарь, требуют серьезных денежных вложений и инфраструктурных доработок, поэтому пока заменить российский газ не представляется возможным.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейскому союзу не хватает смелости признать, что санкционная политика оказалась ошибочной, а у Венгрии не хватает силы изменить позицию более крупных стран, поэтому санкционное давление на Россию, вероятно, продолжится, несмотря на неэффективность.