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ВВП Германии вырос на 1,9% в 2022 году, что выше прогноза

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Reuters

Валовый внутренний продукт крупнейшей экономики ЕвросоюзаГермании – вырос на 1,9% в 2022 году, согласно предварительной оценке. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis).

Согласно более ранним прогнозам, ВВП Германии должен был увеличиться на 1,8% в прошлом году. Такую оценку давали аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Таким образом, рост ВВП Германии оказался выше прогнозных показателей на 0,1 процентный пункт.
Ускорению роста ВВП Германии способствовали снижение цен на природный газ и уверенность в прохождении заимнего периода с имеющимися запасами топлива.

Годом ранее ВВП Германии увеличился на 2,6%. В 2022 году показатель оказался меньше из-за развития ситуации после начала спецоперации России на Украине.

Как ранее сообщал китайский телеканал CCTV, экономика ФРГ серьезно пострадала из-за запрета на импорт российской нефти. Германия не может восполнить свои запасы доставкой нефти даже из других стран, в том числе из Казахстана. Для транзита сырья из этой страны требуется российский нефтепровод «Дружба». В результате Берлину приходится вести переговоры с Москвой по доставке нефти.

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