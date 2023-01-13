Инвестор Сидоров допустил доллар по 66 рублей из-за возобновления валютных интервенций ЦБ

Валютные интервенции, которые сегодня начал Центробанк, могут укрепить рубль до 66 рублей за доллар уже на следующей неделе. Такое мнение в беседе с RT высказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

ЦБ с сегодняшнего дня возобновил валютные операции в рамках бюджетного правила. Регулятор будет покупать и продавать китайские юани на Мосбирже. Торги будут идти в валютной секции в паре «китайский юань-рубль» со сроками расчетов «завтра».

Сидоров назвал валютные интервенции ЦБ главным фактором, который сейчас влияет на курс рубля.

«Это поддержит курс рубля. На следующей неделе он может еще больше укрепиться — до уровня 66—66,5 рубля за доллар», — рассказал инвестор.

Ранее экономисты и финансисты давали схожую оценку влияния возобновления валютных операций по бюдженому правилу на курс рубля. Они прогнозировали укрепление рубля к юаню, доллару и евро на 2% в рамках интервенций. Ряд экспертов указал, что возобновление интервенций сделает курс рубля менее волатильным. Будут сведены к минимуму колебания курса нацвалюты, доллар остановится на отметке в 65-67 рублей, уточняли они.