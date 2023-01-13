В Испании цены на продукты питания выросли на рекордные 15,7% по итогам декабря

По итогам декабря 2022 года цены на продовольственные товары увеличились в среднем на рекордные 15,7% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Столь стремительного роста аналитики не фиксировали в королевстве с января 1994 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные местного Института статистики.

«Цены на продовольственные товары в декабре увеличились в среднем на 15,7% в годовом исчислении, достигнув самого высокого уровня с начала наблюдений в январе 1994 года. Главным образом подорожали молоко, сыр, яйца, масло, вода, безалкогольные напитки и мясо», — говорится в материале.

При этом инфляция в королевстве по итогам декабря замедлилась до 5,7%. Для сравнения, к концу ноября этот показатель составлял 6,8%. Инфляция в декабре стала самой низкой в Испании за весь прошедший год, уточняется в заметке.

12 сентября газета El Pais сообщила, что испанские супермаркеты не сочли необходимым зафиксировать цены на базовые продукты питания из-за растущей инфляции в королевстве. Данная инициатива исходила от второго вице-главы правительства и министра труда Иоланды Диас, которая хотела создать базовую потребительскую корзину, которая, по ее мнению, помогла бы смягчить влияние инфляции на местных потребителей.