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Дефицит федерального бюджета США увеличился до $85 млрд по итогам декабря

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Размер дефицита федерального бюджета США по итогам последнего месяца 2022 года вырос до $85 млрд. Этот показатель оказался больше, чем за аналогичный месяц 2021-го, сообщает The Wall Street Journal.

При этом в сравнении с декабрем 2021-го по итогам последнего месяца 2022-го правительство Соединенных Штатов получило меньше денежных поступлений от налоговых сборов. В то же время увеличились и расходы американских властей, уточняется в заметке.

«Дефицит федерального правительства в декабре составил 85 миллиардов долларов <....> По сравнению с декабрем 2021 года правительство в прошлом месяце получило на 32 миллиарда долларов меньше доходов, на общую сумму 455 миллиардов долларов, и потратило на 32 миллиарда долларов больше, на общую сумму 540 миллиардов долларов», — говорится в материале.

По данным Министерства финансов (Минфина) США, по итогам декабря 2022 года разрыв между расходами и доходами федерального правительства на $64 млрд долларов больше, чем за аналогичный период 2021-го, когда разница составляла только $21 млрд, заключается в статье.

12 января пресс-служба американского Минтруда опубликовала на сайте ведомства статистические данные, согласно которым индекс потребительских цен (CPI) в США составил в декабре 6,5% в годовом выражении. Годовая инфляция в США продолжает снижаться после 7,1% в ноябре и 7,7% в октябре.

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