Европейские следователи прибывают в Ливан для расследования дела о коррупции главы ЦБ

Немецкие следователи прибыли в Бейрут в рамках расследования дела о коррупции, где основным подозреваемым является глава Центрального банка Ливана Риада Саламе. Об этом сообщил министр юстиции Ливана Генри Хури, передает газета The National.

По его словам, которые приводит ФАН, официальные лица из Франции и Люксембурга прилетят в ближневосточное государство 16 января. Представители судебной власти указанных европейских стран покинут Ливан 20 января.

«Ни для кого не секрет, что Ливан получил запросы о сотрудничестве в судебной сфере от Германии, Франции, Люксембурга и Швейцарии в связи с подозрениями в финансовых преступлениях», — сказал Хури.

Прибытие следователей из Европы спровоцировало очередную волну критики в адрес временного правительства. Некоторые ливанцы сочли это нарушением суверенитета страны.

Генри Хури заверил, что любое международное сотрудничество в судебной сфере, осуществляемое в соответствии с законами страны, не представляет собой посягательство на суверенитет ливанской судебной системы.

Европейским следователям предстоит допросить более десятка человек, включая брата руководителя ЦБ Раджу Саламе, глав крупных коммерческих банков Ливана и аудиторов Центробанка. Сам Риад Саламе отрицает обвинения в коррупции и подчеркивает, что дело против него сфабриковано на основании газетных статей.

Власти Франции, Германии и Люксембурга в марте прошлого года заморозили активы на сумму более 130 миллионов долларов, принадлежащие Риаду Саламе и его сообщникам. Пятерым подозреваемым вменяют хищение 330 миллионов долларов и 5 миллионов евро из ЦБ при содействии Раджу Саламе через компанию, зарегистрированную на Виргинских островах.

Риад Саламе возглавляет Центробанк Ливана с 1993 года. Многие жители страны обвиняют его в глубоком экономическом кризисе, в котором оказалась республика сегодня. По их мнению, политика руководителя ЦБ привела к росту государственного долга и потере ливанским фунтом более 90% его стоимости по отношению к доллару.