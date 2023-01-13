Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МВФ: 60% стран с формирующейся рыночной экономикой рискуют погрузиться в серьезный долговой кризис

close
100%
РИА «Новости»

Большинство стран с развивающейся рыночной экономикой по итогам 2023 года могут столкнуться с серьезным долговым кризисом из-за значительного роста государственных займов на фоне общей глобальной неопределенности. В связи с этим в Международном валютном фонде (МВФ) предупреждают о вероятности роста социальной напряженности, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на слова главы организации Кристалины Георгиевой.

«Около 60 процентов стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран рискуют погрузиться в серьезный долговой кризис. Вот почему уже в феврале необходимо провести громкую встречу по реструктуризации долга с участием представителей основных кредиторов и частного сектора», — приводит слова Георгиевой германский деловой журнал.

При этом она вновь указала на опасность того, что долговое бремя многих стран резко возрастет в условиях повышения процентных ставок. В этих условиях правительствам различных стран необходимо продолжать оказывать финансовую помощь гражданам в условиях усиления кризиса.

«Глобальный рынок труда пока остается устойчивым. Правительства быстро отреагировали и оказали финансовую поддержку людям в условиях роста цен на продукты питания и энергоносители. Однако возможности для такой помощи сокращаются», — заключила Георгиева.

13 января агентство Bloomberg сообщило, что риски глобальной рецессии могут сохраниться и в 2023 году. Несмотря на ряд положительных факторов в начале января, включая относительно теплую погоду в Европе в разгар зимнего отопительного периода, возобновление производства в Китае после затяжных локдаунов и устойчивое снижение инфляции в США, мир еще полностью не отошел от рисков масштабной рецессии к концу текущего года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть