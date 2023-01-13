МВФ: 60% стран с формирующейся рыночной экономикой рискуют погрузиться в серьезный долговой кризис

Большинство стран с развивающейся рыночной экономикой по итогам 2023 года могут столкнуться с серьезным долговым кризисом из-за значительного роста государственных займов на фоне общей глобальной неопределенности. В связи с этим в Международном валютном фонде (МВФ) предупреждают о вероятности роста социальной напряженности, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на слова главы организации Кристалины Георгиевой.

«Около 60 процентов стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран рискуют погрузиться в серьезный долговой кризис. Вот почему уже в феврале необходимо провести громкую встречу по реструктуризации долга с участием представителей основных кредиторов и частного сектора», — приводит слова Георгиевой германский деловой журнал.

При этом она вновь указала на опасность того, что долговое бремя многих стран резко возрастет в условиях повышения процентных ставок. В этих условиях правительствам различных стран необходимо продолжать оказывать финансовую помощь гражданам в условиях усиления кризиса.

«Глобальный рынок труда пока остается устойчивым. Правительства быстро отреагировали и оказали финансовую поддержку людям в условиях роста цен на продукты питания и энергоносители. Однако возможности для такой помощи сокращаются», — заключила Георгиева.

13 января агентство Bloomberg сообщило, что риски глобальной рецессии могут сохраниться и в 2023 году. Несмотря на ряд положительных факторов в начале января, включая относительно теплую погоду в Европе в разгар зимнего отопительного периода, возобновление производства в Китае после затяжных локдаунов и устойчивое снижение инфляции в США, мир еще полностью не отошел от рисков масштабной рецессии к концу текущего года.