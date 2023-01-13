Почти две трети зарубежных поездок россиян в новогодные праздники пришлось на страны СНГ

Во время новогодних праздников доля поездок россиян в страны СНГ и страны ближнего зарубежья составила 60%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса крупнейших российских сотовых операторов «МТС» (80,2 млн абонентов по итогам третьего квартала 2022 года) и «Мегафон» (74,9 млн).

Среди клиентов «МТС» доля тех, кто отдал предпочтение странам СНГ и ближнего зарубежья в начале 2023 года, увеличилась на 20 процентных пунктов до 63%. «Мегафон» привел аналогичные данные. При этом доля его клиентов, выбравших страны СНГ и ближнего зарубежья, выросла еще более значительно – на 43 п.п. до 63%.

Представители операторов отметили, что больше всего поездок россияне совершили в Грузию, Абхазию, Белоруссию, Казахстан. Популярными направлениями для отдыха в новогодние каникулы стали также Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

По данным Ассоциации туроператоров России, в праздники за рубеж по всем направлениям выехали 600 тыс. россиян. При этом внутренний турпоток составил 10,3 млн человек, сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на данные АТОР. В региональных администрациях предварительно отметили, что турпоток по России незначительно превышает уровень 2022 года. По их оценке, в период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года туристический поток в целом по России превысил показатели прошлого года примерно на 300 тыс.